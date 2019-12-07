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7 декабря 2019 11:30

13 признаков того, что вы всегда хорошо одеваетесь - ФОТО

1. Вам делают комплименты по поводу внешнего вида не реже одного раза в неделю (но уже точно не раз в полгода!)

2. Вы никогда не чувствуете, что переборщили: ваш наряд всегда соответствует ситуации.

3. Ваши подруги часто спрашивают, где вы купили ту или иную вещь, а затем копируют ваш образ.

4. Ваш стиль можно описать тремя словами.

5. В вашем гардеробе всегда есть классика, которая может выручить при любых обстоятельствах: тренч, маленькое черное платье, серый гольф, пальто-футляр.

  

6. У вас есть своя портниха, которая может посадить обновки по вашей фигуре.

7. Друзья и родственники просят вас сходить с ними на шопинг.

8. На улице к вам иногда подходят с вопросом, где вы купили серьги или пальто.

9. У вас много фолловеров в инстаграме.

10. Даже когда вам кажется, что вам нечего надеть, у вас выходит составить стильный образ из простых вещей.

  

11. Ваши наряды на фото трехмесячной давности выглядят так же стильно, как и трехлетней. И вы все еще можете надеть вещь, купленную много лет назад: ведь она никогда не выходит из моды.

12. Ваши знакомые не любят дарить вам одежду и аксессуары, так как боятся прогадать и не угодить вам.

13. Вам не нужно брать кредит, чтобы хорошо одеваться: вы легко находите вещи, которые выглядят дорого и стильно, но при этом не обязательно стоят кучу денег.

elle.ua


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