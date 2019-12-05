Новогодний макияж - Вдохновляемся образами Кэти Перри - ФОТО

Время рождественских песен можно считать официально открытым! Если вы в поиске хорошего настроения, то вам обязательно стоит посмотреть новый клип Кэти Перри на песню Cozy Little Christmas. Ролик получился и впрямь очень праздничным, забавным и добрым. Певица предстала в сексуальном образе подружки Санты: в традиционном красно-белом мини-платье, в блестящих колготках и шапке с помпоном - ничего удивительного. А вот макияж оказался достаточно интересным: в одном образе - крупные блестящие стразы, усаженные на все подвижное веко, выложены в форме кошачих стрелок; в другом - необычные полосатые стрелки, напоминающие карамельные мятные леденцы.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, визажистом на съемке выступил давний друг и личный #makeupartist Кэти Энтони Х. Нгуен, стилистом по волосам был Шон Хенгсун Ю. Команда профессионалов детально проработала каждый образ певицы вплоть до аксессуаров: например, ободок для волос украшен веточкой омелы, символом Рождества, а серьги - в форме карамельной трости.

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook