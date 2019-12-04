Топ-6 альтернатив любимой зимней обуви - ФОТО

Мы подобрали для тех, кто наконец хочет распрощаться с остатками плохого вкуса ТОП-6 модных альтернатив уггам, которые рискуют уже совсем скоро заполонить все улицы.

Жокейские сапоги

Их еще называют риддингами от английского словосочетания "riding boots". Первоначально эта обувь предназначалась исключительно для жокеев, а носили их в те далекие времена, когда верховая езда считалась обязательным и очень важным навыком. Высокие, удобные, из мягкой кожи они могут быть не только стандартно черными, но и коричневыми, карамельными и даже бордовыми. Риддинги вы узнаете по низкому каблуку, но некоторые современные производители оснащают жокейские сапоги шпилькой. В последнем случае они лишь отдалено напоминают оригиналы, но смотрятся не менее круто.

Челси

Если на улице еще не ударил 30-градусный мороз, то можно пока "поиграться" и с менее утепленными моделями. Например, классические британские челси выше щиколотки на низком каблуке и с резиновыми вставками по бокам будут смотреться очень уместно зимой 2019/20. Кстати, они годятся для лука в абсолютно любом стиле: гармония будет достигнута и в паре с пальто, и с шубой из искусственного меха, и, конечно, с вашим любимым пуховиком. Выбирайте минималистичные модели без излишнего декора, чтобы точно быть уверенной, что челси будут выглядеть круто в любой ситуации.

Армейские сапоги

Именно такая "боевая", дерзкая и невероятно сексуальная модель стала главным игроком обувной моды зимой 2019/20. Без них не обходится ни один стритстайл-образ любой стильной Instagram-модницы. Не удивляйтесь, но мы будет считать армейские ботинки удивительно сексапильными, ведь когда в образе одной женщины соединяются нежный шелк, дерзкая кожа и грубая обувь происходит настоящий взрыв - не только модный, но и игриво эротичный.

Веллингтоны

Уверены, вы знаете, что резиновые сапоги без застежки называются именно так, а своим названием они обязаны полковнику Артуру Уэлсли Веллингтону. Такую обувь предпочитают носить модницы на музыкальных фестивалях Коачелла и Гластонбери, чтобы одновременно выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно. Зимой 2019/20 вы тоже сможете найти для них приспособление. Они легко смогут стать частью вашего уютного лука "выходного дня". Сочетайте веллингтоны с кейпом, классическим пальто или пончо, добавив несколько элементов стиля кэжуал в виде классических джинсов и светлого гольфа.

Джодпуры

Как вы можете догадаться, своим названием удобные низкие ботинки с ремешками на голенище обязаны индийскому городу Джайпуру. Именно там в 1897 году игроки национальной команды выступали на королевских скачках, полностью оснащенные удобной обувью. Сейчас такие ботинки несколько подзабыли, однако мы решили их вспомнить в угоду моде на минимализм. Зимой 2019/20 джодпуры будут выглядеть не менее универсально, чем челси, но, однако не так клишировано. Уверены, похвастаться такими стильными и экзотичными ботинками среди ваших знакомых сможете только вы одна.

Слаучи

Уверены, вы уже много раз восхищались красотой "сапог с гармошкой", рассматривая фото стритстайл-хроник со всего мира. Именно так называли слаучи во времена СССР, которые тогда считались апофеозом стиля. Каблук в данном случае играет на такую важную роль, как сборки по всему голенищу - отличительная черта самой модной обуви на зиму 2019/20. Если высокие сапоги выглядят для вас слишком богемно (хотя вы же помните, что сочетание такой обуви и свободной миди-юбки - верх стильного буржуа-образа?), то можете купить более минималистичную пару. Полусапоги и ботильоны также могут быть дополнены эффектом "слауч" и выглядеть не менее круто.

Ivona.bigmir.net

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