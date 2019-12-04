Очаровательная Шарлиз Терон в кожаном платье Alexander McQueen - ФОТО

В драматическом байопике "Скандал" (Bombshell) собрался на редкость звездный актерский состав: Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон. Поэтому вчерашнего показа картины в Лондоне поклонники ждали с нетерпением, предвкушая встречу со всеми героинями.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, к сожалению, Кидман и Робби не смогли присутствовать на мероприятии, и Терон пришлось "отдуваться" за всех. Впрочем, Шарлиз легко затмила бы коллег на показе: актриса с легкой улыбкой позировала в кожаном миди-платье Alexander McQueen с двойным ремнем и босоножках с инкрустациями на тонких щиколотках.

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