3 декабря 2019

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3 декабря 2019 12:30

Невероятная Рианна в тотал-луке Fenty - ФОТО

Вчера в Лондоне прошла церемония British Fashion Awards - одна из главных наград мира моды. Ежегодно на мероприятии отмечают людей, которые внесли выдающийся вклад в индустрию моды в течение года.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, одной из самых ярких звезд на красной дорожке стала Рианна. Певица появилась в компании рэпера A$AP Rocky. Рири выбрала для вечера тотал-лук своего бренда Fenty: атласное платье и многослойное кимоно лазурного цвета.

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