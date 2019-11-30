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25 удачных образов новой иконы стиля - ФОТО

После того как в 2018 году Эльза Хоск прошлась по подиуму в почетном бриллиантовом Fantasy Bra, карьера шведской модели пошла в гору. Покорив профессиональный олимп, она решила стать звездой стритстайла. И преуспела. Она периодически попадает в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка, где сейчас проживает на постоянной основе со своим бойфрендом Томом Дейли, сооснователем компании District Vision. И выкладывает луки в свой Instagram, где за ее идеальными пропорциями наблюдает почти 6 миллионов подписчиков. Не так давно марка JBrand даже сделала с ней успешную коллаборацию, в которую вошли джинсы и жакеты из кожи.

Каждый выход Эльзы заслуживает отдельного внимания. В ее образах нет случайных деталей. Стилист Эльзы Элизабет Сальцер, которая еще одевает Беллу Хадид и Кэндис Свейнпол, продумывает комплекты до мелочей. Обе они без ума от винтажных находок. По аутфитам Эльзы можно вычислить самые трендовые вещи. Она первой "выгуливает" ботинки Bottega Veneta из категории sold out или обзаводится самыми заветными винтажными сумочками Dior. Мы собрали 25 ее осенне-зимних образов, которыми вдохновляемся.

Bazaar.ru

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