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28 ноября 2019 14:00

20 теплых кардиганов для уютной зимы - ФОТО

Зимний кардиган должен отвечать нескольким требованиям - быть уютным, теплым, а также достаточно универсальным. Если летом и ранней весной мы носили его исключительно на голое тело, то в холодный период этот элемент гардероба - идеальная основа для многослойного образа. В новом сезоне дизайнеры уделяют особое внимание удлиненным моделям оверсайз и предлагают носить их буквально со всеми элементами гардероба - с джинсами, вельветовыми брюками, платьями-комбинациями и плиссированными юбками.

Если в вашем гардеробе есть крутая (но слишком нарядная) юбка с блестками или пайетками, в альянсе с объемным кардиганом она отлично подойдет для долгожданной премьеры фильма, посиделок с друзьями в кафе или обеда с бойфрендом.

Несмотря на теплые чувства модельеров к удлиненным винтажным кардиганам, модницы также экспериментируют с укороченными моделями. Их блогеры и стритстайл-героини комбинируют с трикотажными джемперами, а также шерстяными топами на тонких бретелях.

Glamour.ru

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