Модные стрижки - 5 главных трендов этой зимы - ФОТО

Каре и боб-каре

Это классика на все времена. Такая стрижка подходит практически всем, но важно определиться с длиной. А еще учесть особенности и структуру волос, черты лица, общий образ и ваш стиль. Пожалуй, с такой стрижкой плохо дружат разве что сильно вьющиеся и жесткие волосы. Но есть и исключения! Для вдохновения посмотрите на Селену Гомес (она буквально на днях вышла с такой стрижкой на красную дорожку), или Ирину Шейк (русская красавица хоть волосы и отрастила, но очень многих вдохновила на резкую смену имиджа).

Пикси

Эта стрижка известна уже порядка 40 лет, а одной из первых ее преданных поклонниц была Одри Хепберн. Сейчас с пикси ходят Кристен Стюарт, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон. Пикси - идеальный выбор для поклонниц ультракоротких стрижек. Она выглядит ярко и дерзко, привлекает внимание. Но нужно учитывать: это достаточно сложная в плане ухода стрижка - чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии, нужно постоянно подстригать отрастающие концы и обязательно укладывать волосы после мытья.

Асимметрия

Подиумные варианты допускают сильную и очень заметную асимметрию, но такие варианты слишком гротескные для повседневной жизни. Лучше всего асимметрия играет на коротких и средней длины волосах. Отличный пример - прическа Кайи Гербер. Но в этой стрижке главное не переборщить, ведь каждый сантиметр в этом случае на вес золота. Советуем не экспериментировать самой, а обратиться к хорошо знакомому специалисту, специализирующемуся на креативных стрижках.

Градуирование

Градуированная стрижка, или каскад - прекрасный вариант для длинных волос. Но выбирайте не резкие переходы, а деликатный мягкий каскад. Такая стрижка делает волосы более живыми, объемными и подвижными. Лучшие примеры - прически Дженнифер Энистон и Евы Лонгории.

Прямой срез

И еще один мини-тренд для длинных волос - прямой срез. Важное условие - волосы должны быть прямые, густые и в хорошем состоянии. Тогда плотный прямой срез будет выглядеть наиболее стильно.

Glamour.ru

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