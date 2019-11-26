5 практичных правил, как подготовить гардероб к зиме

Обычно подготовку зимней одежды мы начинаем уже по приходе самих холодов, которые застают нас врасплох. Оказывается, что многих теплых вещей не хватает, что-то до сих пор пылится в шкафу, а какую-то одежду уже нужно заменить. Чтобы встретить бакинские холода во всеоружии, мы составили список простых, но практичных правил, которые помогут заранее подготовить гардероб к пронизывающему до костей ветру.

1. Сдайте нужную одежду в химчистку

Если пуховик, шуба или дубленка все еще висят в шкафу под чехлом, их определенно стоит достать, постирать или отнести в химчистку. Когда ветер станет действительно холодным, главная одежда - то есть верхняя - уже будет готова и не потребует дополнительных действий.

2. Обзаведитесь универсальными зимними ботинками

Каждая модница выбирает обувь в зависимости от своих потребностей. Но даже если вы носите только элегантные сапоги, грубые или трекинговые ботинки окажутся удачным подспорьем в ситуациях, когда любимая пара будет испачкана, промокнет или совсем не будет греть. В универсальных ботинках, которые подходят ко всему, можно пойти и на работу, и на долгую прогулку.

3. Качество лучше количества

Один хороший теплый свитер никогда не заменят тонкие джемперы или толстые кофты из ненатуральных материалов. Лучше вложиться в одну вещь из действительно согревающих тканей, чем искать и пробовать множество бюджетных вариантов и не найти нужного.

4. Подготовьте термобелье

Колготки порой оказываются не столь удобными, если надевать их под обтягивающие брюки или джинсы. Кроме того, модели из ненатуральных материалов часто не греют и даже раздражают кожу. Более удобным и теплым вариантом является термобелье, которое должно обтягивать тело, но при этом не сковывать движений, не сползать и не колоться.

5. Уберите ненужные вещи



Летние и даже кое-какие осенние вещи, которые вряд ли пригодятся зимой (мини-юбки, нарядные платья, белые брюки), стоит заранее упаковать и убрать в шкаф. Когда вы будете собираться и искать что-то практичное и актуальное для погоды, они будут только мешать и создавать ощущение, что одежды слишком много, но нужной в итоге нет.

Н. Гасымова

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