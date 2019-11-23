8 пар брюк и джинсов, от которых нужно срочно отказаться - ФОТО

Если вы не готовы зимой 2019/20 выглядеть абсолютно неподходяще, то будьте готовы к тому, что придется купить парочку стильных и актуальных в этом сезоне джинсов. "Бойфренды", "mom-fit", с широкими брючинами и клеш, белоснежные модели с высокой линией талии - поверьте, вам будет из чего выбрать даже в том случае, если вы решитесь отказаться от старых-добрых, но таких неактуальных зимой 2019/20 брюк.

Вот 8 некогда стильных пар джинсов и брюк, от которых нужно срочно отказаться.

Рваные

Уверены, от этой модели вам не стоит отказываться уж слишком надолго - глядишь, в следующем сезоне стритстайл-модницы сновав будут щеголять в них на Неделях моды. Вот только зима 2019/20 - точно не их время триумфа. Если вы хотите выглядеть нарочито небрежно, то лучше обратите внимание на модели с необработанным краем.

С подворотами

Мы знаем, что настоящая модница готова на все ради следования стильным трендам. Зимой 2019/20 больше никто не требует от вас жертв и пренебрегания здоровьем, ведь опасные для голеностопа джинсы с подворотами больше неактуальны. Сейчас модно носить модели с широкими брючинами, подвязывая их ремешками или шнурками, заправляя в высокие сапоги или оставляя навыпуск.

С вышивкой

Не будем отрицать, что лет так пять назад такие модели были на пике популярности. Стоили они тогда недешево даже с учетом распродаж, выглядели неплохо и как-то даже свежо, но разумные женщины не стали тратить деньжища на такую вещицу - предчувствовали, что путь их недолог. Джинсы с вышивкой стали неактуальны буквально через сезон, но потратившие немалый бюджеты дамы упорно отказывались предавать их модной опале. Уверены, вы уже успели "насладиться" вашим "элитным декором", поэтому зимой 2019/20 можете с легкостью отвернуться от подобной модели.

С лампасами

Лампасы были популярны пару лет назад, и многие модницы сохранили такие пары в надежде, что смогут носить их в следующем сезоне. Возможно, нас и ожидает новое нашествие брюк со спортивными полосами, но точно не зимой 2019/20. Лучше купите классические и вечно актуальные широкие брюки - просто и надежно.

"Скинни"

Как бы вам ни было тяжело отказываться от любимых "дудочек", но зимой 2019/20 это придется сделать - быстро и решительно. Если смотреть правде в глаза, то большинство женщин, которые предпочитают подобные модели, не стесняясь льстят себе и своей фигуре. "Скинни" здорово смотрятся только на высоких и невероятно стройных девушках, а на всех остальных они предательски демонстрируют каждый лишний сантиметр на бедрах и каждую жировую складку.

С декором стразами

Подобный декор еще никого не делал более модной и стильной. Бантики, стразики, бусинки выглядят очень по-детски, как будто по-игрушечному и невероятно наигранно. Серьезная дама не может себе позволить подобной вольности, поэтому лучше переключите свое внимание на минималистичные модели без "дикого" декора.

Кожаные леггинсы

Как так: кожа в моде, а вот леггинсы все еще не считаются стильным трендом? Все очень просто, ведь облегающие фасоны, как мы успели выяснить, вышли из рейтингов актуальных трендов. Если вы хотите насладиться фактурой кожи, то выбирайте брюки свободного кроя или ретро-"бананы" - никакой пошлости или вульгарности.

С заниженной линией талии

Одна из немногих причин, по которой мы не хотим возвращения моды нулевых - джинсы с заниженной посадкой. Наблюдать слои жира, свисающие поверх брюк - настоящее кровопролитие для глаз окружающих. Тем более, такая модель зрительно расширяет бедра, укорачивая ноги и вытягивая торс. К тому же такие джинсы еще и опасны для вашего здоровья: вы можете легко застудить голую поясницу.

Ivona.bigmir.net

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