9 идей нейл-арта, которые выйдут из моды в 2020 году - ФОТО

Ногти - один из ключевых и даже стратегических элементов женского имиджа. В человеке должно быть все прекрасно и в том числе идеальными должны быть ногти: возможно и не слишком яркого оформления, но определенно аккуратного и интересного. Бьюти-индустрия предлагает огромное количество актуальных трендов, но некоторые нейл-техники так прочно засели в сердцах и умах наших женщин, что уже не один сезон сверкают не слишком актуальным и модным блеском. Предлагаем вам несколько уменьшить количество любимых вариантов маникюра и приобщиться к современным фэшн-течениям. Представляем ТОП-9 идей нейл-арта, которые в 2020 году окончательно выйдут из моды. Знайте, если вы будете замечены с одним из них, то можете навсегда лишиться статуса ударницы модной индустрии.

Геометрия

Не будем отрицать, что подобная модная потеря для нас самих стала неприятным разочарованием, но мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от геометрии на ногтях в 2020 году. Все эти ромбы, кружки, овалы и зигзаги смотрятся несомненно красиво, но вот несколько запоздало и точно неактуально. Если вы так и не успели испробовать некогда стильный тренд, то официально уведомляем вас, что в 2020 году не стоит задумываться о восполнении бьюти-пробелов.

Втирка

Для всех несведущих в нейл-вопросах напоминаем, что втирка - смесь похожая на мелкий блестящий порошочек, который по структуре напоминает легкую пудру. Очень симпатичный и легкий в использовании вариант маникюра, который, впрочем, в 2020 году будет считаться откровенно отсталым. Если хотите легкого блеска, то лучше присмотритесь к перламутровому покрытию или металлическим стикерам.

Крупный глиттер

Честно говоря, мы и сами не понимаем, как этому откровенно дешевому и мещанскому "тренду" так долго удавалось удерживать свои фэшн-позиции. 2019 год официально объявляется закатом крупного глиттера, а в 2020, если вам так хочется сиять, лучше выбирайте мелкие блестки и минималистичные стразы, чтобы точно не удешевить вполовину ваш стильный образ.

Цветочный дизайн

"Цветы. Для весны? Как оригинально!". Можем перефразировать легендарную Миранду Пристли, в целом оценив актуальность цветочных мотивов. В одежде они появляются из сезона в сезон, меняя лишь ботанический подвид, но вот в маникюре в 2020 году даже растительные мутации их не спасут. Флористический декор среди многообразия трендов будет выглядеть очень странно: устарело, по-старушечьи и слишком консервативно.

Матовое покрытие

Матовые ногти - излюбленный тренд бьюти-блогеров из Инстаграма, но в 2020 году он официально признается крайне устаревшим. Если не хотите казаться девушкой отсталой в фэшн-образовании, лучше замените хотя бы на один сезон тренд-фаворит на глянцевое покрытие.

Винные оттенки

Ну давайте рассуждать логически: неужели вам самим не надоели вечные винные, бордовые цвета и, страшно сказать, оттенок "марсала". Вам не кажется, что подобный нейл-арт смотрится уже не просто немодно, а откровенно смешно. Нельзя так сильно привязываться к фэшн-трендам, иначе потом, будет очень трудно от них отказываться. Прям как в случае с "винным" маникюром.

Неон

Кислотные оттенки в маникюре давно отошли на второй план, открыв новые возможности пастельным и темным оттенкам. В 2020 году даже летом мы не советуем вам красить ногти яркими неоновыми оттенками или даже использовать их как тон свободного края во французском маникюре. Маникюрная "кислота" смотрится уж больно дешево и инфантильно - серьезной даме подобные сравнения ни к чему.

Стразы

Если вы привыкли украшать стразами лишь один ноготь, а все остальные покрывать матовым или любым другим финишем, то считайте, что в 2020 году правила игры официально меняются. Теперь, если вы хотите использовать для маникюра стразы, то будьте добры, наносите их на каждый ноготь по чуть-чуть. Таким образом вы достигнете роскошной комбинации блеска и минимализма.

Весь этот блеск

Повторяем еще раз: в 2020 году концепция "хочу получить все и сразу" больше не работает. Поэтому, если вы хотите сделать акцент на каком-то тренде, то будьте добры, определитесь с одним-единственным - предпочтительным. Нельзя сочетать и стразы, и золото, и металлическое покрытие в рамках одного нейл-дизайна- так вы точно не добьетесь фэшн-признания.

Ivona.bigmir.net

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