20 ноября 2019

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20 ноября 2019 09:58

Прически, которые будут модными в следующем году - ФОТО

Вот 4 прически, которые будут модными не только в 2020-м, но и всегда. Ведь самая выгодная стратегия - подчеркивать естественную красоту правильным уходом и выбирать то, что отвечает именно вашему характеру.

Кэрри Брэдшоу

Легкий - не значит легкомысленный. Живой образ с объемными кудрями идеально подойдет для свидания и зарядит игривым настроением. Необязательно искать к нему розовую балетную пачку или знаменитое "голое" платье - пышные кудри заставят всех смотреть только на вас и без statement-наряда.

Показать характер

Такую дерзкую девушку за косички лучше не дергать. Небрежные жгуты и косы, которые мы так часто видим на модных показах, ассоциируются не с прилежной ученицей в школьной форме, а с бунтаркой в образе рок-дивы. Добавьте smoky eyes, и прилив боевого настроения не заставит себя ждать.

Не то, чем кажется

Более сдержанная интерпретация косы: идеально прилизанные волос к волоску пряди в анфас при легком повороте головы раскрывают буйство линий и текстур. Как и в случае с предыдущей прической, чем небрежней получится косичка, тем лучше. Отличный способ сделать интересней привычный офисный костюм.

Ветер в голове

Простота, объем и легкие волны создают тот самый шарм, за который мы любим героинь французских фильмов. А вот что подойдет сюда больше, алая помада или нейтральный повседневный макияж, зависит лишь от настроения и повода.

Bazaar.ru

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