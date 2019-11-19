Какие головные уборы носить этой зимой? - ФОТО

Даже если в вашем осенне-зимнем гардеробе из принципа никогда не было шапки, тренды этого сезона способны заставить кардинально изменить свое мнение, настолько хороши самые актуальные опции из последних коллекций. Выбрать есть из чего: например, аккуратная шляпа-федора из твида, как на подиуме Chanel, которая отлично сочетается с длинным пальто. На втором месте панамы Dior - хоть из шерсти или стриженого меха, хоть из лакированной кожи, которая позволит носить такую в дождь. Лихие кепи Balmain из кожи просто созданы для того, чтобы носить их с блейзером под пальто. Такой головной убор не придется снимать в помещении. Для самых холодных и ветреных дней в моду вернулась ушанка: защитная с меховыми ушами, как у Prada, или из кожи, как на Кайе Гербер на показе Versace. А на шоу Marc Jacobs можно было увидеть самую трендовую вязаную шапку: в рубчик, с ироничным заостренным верхом. Носите на контрасте с женственным брючным костюмом и блузой в стиле 70-х.

Bazaar.ru

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