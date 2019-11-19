19 ноября 2019

отправить статью
Как гормоны влияют на вес?

Здоровье

09:40

  • 41
Как гормоны влияют на вес?
Какие головные уборы носить этой зимой? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:02

  • 186
Какие головные уборы носить этой зимой? - ФОТО
С какой обувью носить светлые джинсы в конце осени? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

18 ноября 12:04

  • 1 664
С какой обувью носить светлые джинсы в конце осени? - ФОТО

19 ноября 2019 09:02

Какие головные уборы носить этой зимой? - ФОТО

Даже если в вашем осенне-зимнем гардеробе из принципа никогда не было шапки, тренды этого сезона способны заставить кардинально изменить свое мнение, настолько хороши самые актуальные опции из последних коллекций. Выбрать есть из чего: например, аккуратная шляпа-федора из твида, как на подиуме Chanel, которая отлично сочетается с длинным пальто. На втором месте панамы Dior - хоть из шерсти или стриженого меха, хоть из лакированной кожи, которая позволит носить такую в дождь. Лихие кепи Balmain из кожи просто созданы для того, чтобы носить их с блейзером под пальто. Такой головной убор не придется снимать в помещении. Для самых холодных и ветреных дней в моду вернулась ушанка: защитная с меховыми ушами, как у Prada, или из кожи, как на Кайе Гербер на показе Versace. А на шоу Marc Jacobs можно было увидеть самую трендовую вязаную шапку: в рубчик, с ироничным заостренным верхом. Носите на контрасте с женственным брючным костюмом и блузой в стиле 70-х.

Bazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 187

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

18 ноября 12:04

  • 1 665
С какой обувью носить светлые джинсы в конце осени? - ФОТО

Мода

18 ноября 10:07

  • 483
Четыре образа за один вечер: Селин Дион подтверждает звание иконы стиля - ФОТО

Мода

15 ноября 09:30

  • 1 275
5 сочетаний цветов, которые помогут выглядеть модно - ФОТО