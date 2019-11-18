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18 ноября 2019 12:04

С какой обувью носить светлые джинсы в конце осени? - ФОТО

Осенью и зимой вовсе не стоит отказываться от белых, бежевых или бледно-голубых джинсов в пользу монохрома. Наоборот, именно в холодный сезон светлые оттенки выглядят особенно роскошно и к тому же добавляют позитивную ноту настроению. Единственное, о чем нужно подумать, - правильная пара обуви.

С ботильонами

Лучшее решение для ясного дня без риска осадков и слякоти. Носите джинсы прямого кроя bootcut в компании ботильонов до щиколотки так, чтобы низ брючины прикрывал верхнюю часть обуви. Подберите ботильоны-чулки на невысокой шпильке либо модель на устойчивом квадратном каблуке.

С сапогами

Прием родом из 70-х, который подойдет даже для дождливой погоды: сочетайте джинсы (пусть они будут хоть узкие, хоть свободного прямого кроя из плотного денима) с сапогами в стиле ретро с широким голенищем как минимум до середины голени.

С ковбойскими ботинками

Самая трендовая опция этого сезона, и нам это только на руку: ковбойские сапоги или короткие ботинки отлично подходят к любой модели светлых джинсов. Эффектнее всего они будут смотреться с клешем по мотивам 60-х. Либо же последуйте примеру самых смелых героинь street style и заправьте в них брючины плотных джинсов - практично и в духе последних тенденций.

Bazaar.ru

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