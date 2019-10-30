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30 октября 2019 10:44

Как понять, что пора на шоппинг?- Рассказывает стилист Сабина Асад - ФОТО

Для большинства женщин шоппинг сравним с антидепрессантом. Покупка новой вещи так поднимает настроение, что забываются все проблемы. Но что если у вас нет времени и вы даже не вспоминаете о том, что есть такая вещь как поход по магазинам? А это порой не просто развлечение, а необходимость.

Известный азербайджанский стилист Сабина Асад выделила 5 случаев, когда шоппинг вам необходим:

1. Вы поменяли статус. Например, из деловой женщины превратились в молодую маму. Естественно, строгие костюмы и рубашки нужно срочно менять на что-то более универсальное и комфортное.

2. Если вы похудели/поправились. Не надо ждать, что вещь снова налезет. Лучше поменять гардероб, который будет отлично корректировать фигуру. И уж точно не стоит ушивать вещи, если они стали вам на пару размеров больше.

3. Если вы выглядите так, словно ходите в одном и том же. Ничто так не портит гардероб, как вещи-клоны. Очередная пара джинсов и майки/свитера это ваша униформа? Нужно разбавлять гардероб чем-то новеньким. А может даже примерить новый стиль.

4. Если вещей полно, но все они создают ощущение, что это концертные наряды Филиппа Киркорова. Пойти в них некуда, между собой не сочетаются. Вот и получается, шкаф полный - носить нечего. Срочно за базовыми вещами!

5. Если вы долго, очень долго стоите у шкафа с вопросом: "что же мне надеть?". Возможно, ваш гардероб не отвечает вашему образу жизни. Или не хватает фундамента. А может надо внести несколько ярких и трендовых акцентов?

Н. Гасымова       

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