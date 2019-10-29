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29 октября 2019 11:50

Ищем вдохновение: Пиджак в гардеробе азербайджанских модных блогеров - ФОТО

Октябрь в Баку выдался на удивление жарким. Но синоптики предупреждают о том, что теплые дни закончатся уже к концу этой недели. Так что, если вы все еще не надели пиджак в этом сезоне, то советуем уже завтра создать образ, где этот предмет гардероба будет неотъемлемой частью.

Ищите вдохновение в образах отечественных модных блогеров:

@caspianvogue

@parvanastrendbook

@stylelusion

@nazrin.ag

@shafiga_elshan

Н. Гасымова       

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