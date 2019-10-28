Как выбрать пальто в этом сезоне? - 7 советов от Айсель Мирзоевой - ФОТО

Синоптики обещают, что холода придут в Баку в первых числах ноября. А значит, пришло время выбирать пальто на зиму.

Полезными советами по выбору обязательного предмета гардероба поделилась известный блогер Айсель Агаева-Мирзоева.

Lady.Day.Az представляет 7 советов блогера, которые нельзя игнорировать:

1) Выбирая пальто, обходим стороной странные фасоны. Минимализм обеспечит вещи долгую носку - чем навороченнее вещь, тем меньше ее срок службы (в плане моды). ⠀

2) Меховые воротники и манжеты не в моде. Мех приветствуется только на капюшоне парки/дутика.

3) Плюшевые пальто сдали позиции и передали их боргам (овчинка, похоже немного на каракуль). Выглядит не так объемно, как teddy пальто (плюшевые). ⠀

4) В моде пальто-обнимашки. Во-первых, женственно, во-вторых, в них приятно завернуться и повязаться поясом. Такие фасоны очерчивают силуэт и подходят абсолютно всем типам фигур. ⠀

5) В моде двубортные и однобортные пальто (и пиджаки) прямого кроя. Они лаконичны и очень стильные. ⠀

6) Из принтов в моде клетка и зубчики (houndstooth). Никаких там цветочков. Для самых смелых - пальто в окрас зебры. ⠀

7) Дорогой вид всегда означает минимум фурнитуры. Поэтому избегайте большого количества металлических пуговиц, нескольких замков, пряжек, бантиков. ⠀

А вот 10 моделей пальто, которые никогда не выйдут из моды и смогут прослужить несколько сезонов подряд:

Н. Гасымова

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