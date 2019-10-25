6 способов носить колготки в этом сезоне - Советы стилиста Сабины Асад - ФОТО

Очень скоро в гардероб женщин войдут плотные колготки. И многие начали задаваться вопросами: какие колготки носить в этом сезоне и с чем их сочетать, чтобы выглядеть стильно.

Полезными советами на эту тему в Instagram поделилась известный стилист Сабина Асад.

Она отметила, что в этом сезоне в моде цветные колготки. Их лучше носить:

В тон обуви. Когда обувь и колготки одного или отличаются на пол тона. Этот прием хорош, когда ножки нужно визуально удлинить.

В тон к одежде. Например, юбка или платье одного цвета с колготками. Тот же эффект монохрома, нет контраста, длину ног ничего не режет.

Нейтральные. Просто берите черные, темно-серые или коричневые колготки. Они подходят ко всему.

В тон принта. Когда цвет колготок повторяет цвет принта на одежде или повторяет сам принт (например, леопард).

В цвет одной вещи в образе. Например, в цвет блузки, свитера, сумки.

Просто яркий акцент. Надеваете нейтральные вещи и яркие колготки.

В этом сезоне можете забыть о шаблоне, что светлую обувь нельзя надевать с темными плотными колготками. Сейчас можно все.

Н. Гасымова

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