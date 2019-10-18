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18 октября 2019 10:34

Идеи модного маникюра с подиума - ФОТО

Нейл-арт продолжает покорять подиумы. Особенно стилистам полюбились жемчуга, которые лучше использовать именно на гель-лаке, тогда дизайн продержится максимально долго.

Как сообщает Lady.Day.Az, этой осенью можно смело обойтись без лака, но если хочется яркого цвета, выбирайте вишневые и винные оттенки. А что касается длины и формы, сейчас актуальны короткие миндалевидные или овальные ногти. Актуальны и буквы на ногтях, которые можно не писать самим, а воспользоваться наклейками. Что касается основного покрытия, то делайте ставку на белый или черный цвета.  

Н. Гасымова

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