14 октября 2019

отправить статью
У Селены Гомес новый роман? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

10:44

  • 82
У Селены Гомес новый роман? - ФОТО
Вот как выглядели 3 свадебных платья Хейли Бибер <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:43

  • 92
Вот как выглядели 3 свадебных платья Хейли Бибер - ФОТО
20 знаков тела, которые говорят о настоящих чувствах <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

12 октября 10:30

  • 1 221
20 знаков тела, которые говорят о настоящих чувствах - ФОТО

14 октября 2019 10:43

Вот как выглядели 3 свадебных платья Хейли Бибер - ФОТО

Свою свадьбу Хейли и Джастин Бибер откладывали долго: сначала они просто расписались в городской ратуше (в сентябре прошлого года), а 30 сентября 2019-го в Южной Каролине, на берегу реки Мей, сказали друг другу "да" в присутствии почти сотни гостей.

Как сообщает Lady.Day.Az, Хейли тогда выбрала необычный образ: невероятно красивое кружевное платье Off-White и 4-метровую фату с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После венчания и официальной церемонии Хейли переоделась дважды. Сначала - в платье Ralph & Russo с вырезом и босоножки Jimmy Choo, а затем - в шелковое Vera Wang и кроссовки.

Н. Гасымова


Просмотров: 92

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

11 октября 11:52

  • 2 570
16 самых красивых свадебных платьев следующего сезона - ФОТО

Мода

11 октября 11:16

  • 2 000
Новые тренды макияжа, которые покоряют Instagram - ФОТО

Мода

7 октября 12:32

  • 1 723
Почему скандинавский стиль так популярен? - ФОТО