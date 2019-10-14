Вот как выглядели 3 свадебных платья Хейли Бибер - ФОТО

Свою свадьбу Хейли и Джастин Бибер откладывали долго: сначала они просто расписались в городской ратуше (в сентябре прошлого года), а 30 сентября 2019-го в Южной Каролине, на берегу реки Мей, сказали друг другу "да" в присутствии почти сотни гостей.

Как сообщает Lady.Day.Az, Хейли тогда выбрала необычный образ: невероятно красивое кружевное платье Off-White и 4-метровую фату с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После венчания и официальной церемонии Хейли переоделась дважды. Сначала - в платье Ralph & Russo с вырезом и босоножки Jimmy Choo, а затем - в шелковое Vera Wang и кроссовки.

Н. Гасымова