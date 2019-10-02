Хит сезона - Идеи для маникюра "цветной френч" - ФОТО

Сейчас главный тренд среди звезд и западных нейл-мастеров - цветной френч.

Оттенок выбирайте по настроению. Если не готовы к серьезным экспериментам, делайте ставку на пастельные оттенки: небесно-голубой, персиковый, акварельный розовый. Или смело сочетайте разные цвета!

Кстати, мы советуем не просто заменить белый лак на цветной, но и поиграть с формой. Нарисуйте не ровную линию, а асимметричную или волнистую. Меняйте ее расположение: рисуйте линию сбоку или у основания ногтевой пластины ("лунный" маникюр тоже не сдает своих позиций).

Представляем идеи для вдохновения:

Н. Гасымова

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