2 октября 2019

отправить статью
Новый стиль исторической марки в коллекции Chanel <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:45

  • 11
Новый стиль исторической марки в коллекции Chanel - ФОТО
Мероприятия октября, которые лучше не пропускать <span class="color_red">- КультГид Lady.Day.Az</span>

Опросы

12:33

  • 81
Мероприятия октября, которые лучше не пропускать - КультГид Lady.Day.Az
Идеальные наряды для свадьбы и многое другое в коллекции Alexander McQueen <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:30

  • 312
Идеальные наряды для свадьбы и многое другое в коллекции Alexander McQueen - ФОТО

2 октября 2019 12:45

Новый стиль исторической марки в коллекции Chanel - ФОТО

Виржини Виар, сменившая на посту креативного директора Chanel Карла Лагерфельда, показала в Париже свою уже третью по счету коллекцию для французского Дома. Выводы о том, как с новым дизайнером изменится стиль исторической марки, мы уже сделали: с самого начала стало ясно, что декора будет меньше, одежда очистится от лишних деталей и в целом "омолодится". Даже на своем первом кутюрном показе Виар сделала ставку на повседневность: минималистичные костюмы, комбинезоны, платья, пальто - минималистичные в первую очередь по сравнению с теми, что делал Карл Лагерфельд, который в любви к отделке не сдерживал себя много лет.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, самыми узнаваемыми вещами из весенней коллекции, которые точно не раз появятся во всех streetstyle-хрониках, стали вещи с переработанным логотипом Дома. Название Chanel превратили в графичный принт, вписав его много-много раз в рисунок с силуэтами парижских крыш, - именно так выглядит Париж, если смотреть на него из окна. Разместился принт и на платьях, и на сумках (они точно уже получают от нас статус объекта желания!), а заодно и стал главной темой декораций сезона - да, на этот раз Grand Palais украсили, как бы чудно это ни звучало, именно крышами.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 11

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

09:30

  • 312
Идеальные наряды для свадьбы и многое другое в коллекции Alexander McQueen - ФОТО

Мода

30 сентября 14:04

  • 574
Присматриваемся к обычному в новой коллекции Balenciaga - ФОТО

Мода

30 сентября 11:23

  • 864
Почему все модницы помешались на высоких сапогах? - ФОТО