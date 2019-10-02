Новый стиль исторической марки в коллекции Chanel - ФОТО

Виржини Виар, сменившая на посту креативного директора Chanel Карла Лагерфельда, показала в Париже свою уже третью по счету коллекцию для французского Дома. Выводы о том, как с новым дизайнером изменится стиль исторической марки, мы уже сделали: с самого начала стало ясно, что декора будет меньше, одежда очистится от лишних деталей и в целом "омолодится". Даже на своем первом кутюрном показе Виар сделала ставку на повседневность: минималистичные костюмы, комбинезоны, платья, пальто - минималистичные в первую очередь по сравнению с теми, что делал Карл Лагерфельд, который в любви к отделке не сдерживал себя много лет.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, самыми узнаваемыми вещами из весенней коллекции, которые точно не раз появятся во всех streetstyle-хрониках, стали вещи с переработанным логотипом Дома. Название Chanel превратили в графичный принт, вписав его много-много раз в рисунок с силуэтами парижских крыш, - именно так выглядит Париж, если смотреть на него из окна. Разместился принт и на платьях, и на сумках (они точно уже получают от нас статус объекта желания!), а заодно и стал главной темой декораций сезона - да, на этот раз Grand Palais украсили, как бы чудно это ни звучало, именно крышами.

Н. Гасымова

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