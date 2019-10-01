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1 октября 2019 11:39

Перья, экзотические цветы и яркие краски в весенней коллекции Valentino - ФОТО

Обычно Пьерпаоло Пиччоли не слишком тяготеет к богатому декору: куда больше его с момента творческого расставания с Марией Грацией Кьюри тянуло к экспериментам с формой и цветом. Но в весенней своей коллекции он как будто решил вернуться к стилистике бренда тех времен, когда трудились над ним они с Кьюри дуэтом. Тогда Дом каждый сезон выпускал нарядные платья, в целом похожие друг на друга, но с разным тематическим декором: цветочным, мифологическим, животным - в зависимости от того, что именно дизайнерам интересно на этот раз. Это было, хотя и несколько однообразно, все-таки всегда красиво. Но новый Valentino, управляемый только Пиччоли, мигом заставил всех позабыть о старом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, теперь же и перья, и вышивки, и тематические принты вдруг вернулись, причем все разом. Они не захватили всю коллекцию: здесь по‑прежнему достаточно лаконичных, объемных и монохромных платьев, которыми славится Пиччоли, а также ярких и сочных цветов, пусть на этот раз и без их неожиданных сочетаний. Но акцентов детальных, которых до этого в новом Valentino почти не было, теперь стало много.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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