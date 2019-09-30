Почему все модницы помешались на высоких сапогах? - ФОТО

Все модницы словно помешались на высоких сапогах, и не случайно. Девушки в союзе с модельерами по обе стороны океана голосуют за универсальную обувь, которая подходит к любому наряду. Все случилось после показа осенне-зимней коллекции Celine, когда он выпустил на подиум моделей в джинсах, платьях и юбках в сочетании с высокими сапогами. И вот уже спустя полгода улицы Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа заполонили стритстайл-активистки в высоких сапогах.

Советуем и вам обзавестись сапогами (если вы этого еще не сделали), и сочетать их с юбками-миди и кожаными брюками.

Н. Гасымова

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