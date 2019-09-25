25 сентября 2019

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25 сентября 2019 11:53

С чем носить кожаные брюки в этом сезоне? - ФОТО

Главный хит текущего осенне-зимнего сезона - кожа. Платья, юбки, рубашки или брюки обязательно должны быть в гардеробе у тех, кто следит за тенденциями.

Как сообщает Lady.Day.Az, кожаные брюки разных цветов и фасонов легко приживутся в любом гардеробе. Их легко сочетать с любимым свитером или свитшотом, при этом за счет разных текстур даже повседневный образ тут же становится интереснее. Звезды стритстайла не боятся сочетать брюки из кожи не только с базовыми вещами. Например, с жакетами контрастных цветов, ковбойскими куртками и денимом.

Н. Гасымова

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