23 сентября 2019

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Тропическая тема в коллекции Dolce & Gabbana - ФОТО

23 сентября 2019 13:26

Костюмы, тропические принты, и боа из конфетной органзы в коллекции Giorgio Armani - ФОТО

Если судить только по первым выходам, открывшим показ Giorgio Armani SS2020, легко решить, что коллекция посвящена милитари. Здесь и темные "маскировочные" тона, и брюки галифе, и общая строгость силуэтов и форм - одним словом, все, что нужно для в меру мрачной коллекции, вдохновленной военной формой. Но не тут-то было.

Как сообщает Lady.Day.Az, после околовоенных брючных костюмов на подиум неожиданно вышла девушка в огромном ожерелье из ярких дисков, достающем ей минимум до талии. Потом - модель в платье, изрисованном почти хохломскими цветами, только в совсем не типичных для этой техники красках - бирюзовой и серой. За ней - девушка, кутающаяся в огромное боа. Потом - модель в серебристом оборчатом топе, больше всего похожем на странный доспех. А к концу показа все они сменились платьями пастельных тонов с полупрозрачными вставками, размытыми и нежными цветочными и тропическими принтами, мерцающими вышивками и объемными скрученными из ткани цветами.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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