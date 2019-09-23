Тропическая тема в коллекции Dolce & Gabbana - ФОТО

Показ Dolce & Gabbana продолжил тропическую тему, которую мы наблюдали на предыдущих показах в рамках Недели моды SS2020. Доменико Дольче и Стефано Габбана тему женщин-хищниц решили развить не через показную сексуальность (что тоже было бы неплохо - мода без лихих тигрово-леопардовых платьев с декольте стала все-таки чуть скучнее), а вполне культурно.

Как сообщает Lady.Day.Az, звериные принты украшают закрытые платья-трапеции, блузы с воланами, лацканы кожаных курток и "мужские" ботинки, а принтованных "диких" комбинаций с корсетами на подиуме всего пара штук. Кроме того, в компанию к хищницам попали и другие животные, которых обычно дизайнеры обходят стороной: зебры и жирафы. Причем о них напоминают не только принты, имитирующие узнаваемую расцветку, но и буквально портреты: их нарисовали на платьях и юбках вместе с попугаями, ананасами и буйной тропической растительностью.

Н. Гасымова

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