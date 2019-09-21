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21 сентября 2019 11:21

Новая коллекция Etro вновь посвящена путешественницам - ФОТО

Путешествия - постоянная и главная тема коллекций Etro. Перерыв в странствиях их героини не готовы сделать ни на сезон - и в весенне-летней коллекции продолжают свой путь, не останавливаясь на привал.

Как сообщает Lady.Day.Az, на подиуме снова романтичные платья - некоторые белые, с воланами и вышивками, как у восторженных туристок; а другие - с этническими узорами, как у путешественниц, пытающихся прикоснуться ко всему местному и аутентичному. А также костюмы, как у леди и джентльменов прошлого, комбинезоны в турецких огурцах, объемные фактурные кардиганы, словно связанные вручную, массивные серебряные украшения.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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