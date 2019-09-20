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Принц Чарльз выпустил собственную экологическую коллекцию одежды - ФОТО

Принца Чарльза всегда волновали проблемы экологии и поиск новых способов производства. Поэтому никто не удивился, когда в СМИ появилась информация о том, что он всерьез увлечен созданием экологически чистой одежды из крапивы. А 17 сентября в рамках лондонской Недели моды он впервые представил публике результат.

Как сообщает Lady.Day.Az, для создания коллекции Чарльз объединился с брендом Vin+Omi, известным своим дерзким панк-стилем. Крапиву для создания десяти платьев собрали вручную в загородной резиденции принца Уэльского Хайгроув. Полученная ткань представляла собой пушистое, очень тонкое волокно, напоминающее шерсть альпака. Для ее производства использовали метод, разработанный еще в Древнем Риме.

Н. Гасымова

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