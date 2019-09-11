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Каким был показ новой коллекции Jason Wu? - ФОТО

Цветы для весны это, как мы все помним, не слишком революционно - так или иначе они появляются чуть ли не в каждой весенней коллекции. Но Прабал Гурунг и Джейсон Ву практически друг за другом показали коллекции, в которых растительная тема была представлена очень похоже: и в принтах, и в объемной отделке, и даже в "зеленых" декорациях залов.

Но в отличие от своего коллеги, Ву сразу выступил на стороне минимализма, отказавшись от развеселых красок, буйных принтов из роз размером с голову и прочих весенних радостей. Принты в коллекции Ву похожи на коллажи из старинных ботанических иллюстраций - в приглушенных тонах и меланхоличного вида. Так что если вам хотелось чего-то лихого и разудалого, это, увы, не сюда. А вот если вы ищете хрупкого, деликатного - вам здесь рады. Платья-комбинации с одинокими ирисами, платья чуть мятые, словно лепестки цветов не первой свежести, платья полупрозрачные из органзы чудесного студеного голубого цвета - все выглядит свежо и нежно.

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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