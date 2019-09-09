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9 сентября 2019 10:27

Каким был показ коллекции Ralph Lauren RTW Fall 2020? - ФОТО

В новом сезоне Ральф Лорен чествует гламур 1920-х годов, создав свою самую кинематографичную коллекцию. Модели в блестящих коктейльных платьях и роскошных смокингах напоминают героинь старых голливудских фильмов про гангстеров и шпионов - посмотрите на Джиджи Хадид в белоснежной рубашке и бабочке, ну чем не Джеймс Бонд нового поколения?

"Мне всегда нравилось, как женщина выглядит в смокинге, с моей первой коллекции до сих пор", - признался перед показом дизайнер. И с этим трудно поспорить: нет ничего сексуальнее, чем образ девушки в строгом костюме.

Продемонстрировать свои труды Лорен решил в Ralph's Club, интерьер которого стал идеальной декорацией к fashion-шоу в стиле "Светской жизни" Вуди Аллена.

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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