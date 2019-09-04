5 главных стрижек, которые будут актуальны этой осенью - ФОТО

Начало нового сезона - время задуматься о стрижке. Представляем 5 вариантов стрижек, которые будут популярны в этом и следующем сезонах.

Винтажный боб

Боб по праву может считаться главной голливудской стрижкой этого сезона. Звезды смело прощаются с длиной, чтобы потом выйти с бобом на красную дорожку какой-нибудь очередной премии - и нужно признать, с кутюрными платьями он выглядит так же органично, как и с куртками из денима.

Ирина Шейк, Дженна Девон выбрали боб, поэтому берите с них пример и вооружайтесь феном-щеткой - с помощью него легче всего приручить эту стрижку.

Средняя длина

Если на боб и каре вы еще не готовы решиться, а от косы до пояса уже успели устать, выбирайте среднюю длину. Это элегантное универсальное решение, которое подходит любому типу волос. Длина по линию плеч или ключиц не требует усиленного ухода - достаточно хорошо высушить пряди и не забыть про средства для блеска волос.

Натуральные кудри

У вас природные кудри? Отложите гаджеты и средства для стайлинга в сторону! Натуральные завитки подчеркните с помощью спрея для увлажнения и блеска, используйте специальные шампуни и кондиционеры для вьющихся волос - кудри станут блестящими, упругими и ухоженными. Кстати, кудрявым волосам идут многие стрижки: и средняя длина, и игривая шегги, популярная в 70-е.

Удлиненная челка

Челка - идеальный и очень быстрый способ обновить имидж без сильных жертв. Классическая удлиненная челка не сдает позиций - выбирайте длину по подбородок, если не готовы рисковать и хотите попробовать подружиться с челкой, или по скулы и брови, если готовы к долгосрочным отношениям. Да, челку придется укладывать ежедневно - но эффект того стоит! Вооружитесь феном и круглой щеткой и не забудьте сбрызнуть челку лаком легкой фиксации и соляным спреем для текстуры - готово!

Прямой срез

Плотный прямой срез - один из главных трендов осени. Такого эффекта добиваются с помощью стрижки машинкой, например. Главное - никакой филировки. Прямой срез отлично выглядит на любой длине - и на упомянутом выше бобе, в том числе. Но эффектнее всего он работает в союзе с длинными волосами (до лопаток и ниже)!

Н. Гасымова

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