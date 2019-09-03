Мерьем Узерли произвела фурор на Венецианском кинофестивале - ФОТО

Прославившаяся ролью Хюррем Султан в историческом сериале "Великолепный век" турецкая актриса Мерьем Узерли принимает участие в 76-м международном Венецианском кинофестивале.

Как сообщает Lady.Day.Az, Узерли в этом году впервые появилась на международном кинофестивале в Венеции. На своей странице в Instagram актриса поделилась снимками, сделанными в Венеции в ходе фестиваля - на кадрах главная звезда "Великолепного века" запечатлена в приталенном золотисто-бежевом платье Tony Ward. Образ она дополнила колье и диадемой, из-за чего многочисленные поклонники актрисы и турецкие издания сравнили фестивальный образ знаменитости с образом Хюррем Султан.

Н. Гасымова

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