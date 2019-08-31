Венсан Кассель и Тина Кунаки - самая красивая пара в Венеции - ФОТО

Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки, которые недавно отметили годовщину свадьбы посетила главное светское событие сентября - Венецианский фестиваль.

Как сообщает Lady.Day.Az, счастливые родители маленькой Амазони прошлись за руку по красной дорожке на премьере нового фильма Романа Полански "Офицер и шпион" в рамках кинофестиваля. Тина выглядела фантастически в мини-платье из черных перьев, дополненного сверкающими кристаллами. Знаменитые объемные волосы модели на этот раз были убраны в гладкий пучок на прямой пробор, что добавило образу гламура и драматизма. В то время как Венсан Кассель выбрал для премьеры синий костюм Dior.

Н. Гасымова

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