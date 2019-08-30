30 августа 2019

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54-летняя Моника Беллуччи в платье Dior в Венеции <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:26

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54-летняя Моника Беллуччи в платье Dior в Венеции - ФОТО
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30 августа 2019 10:26

54-летняя Моника Беллуччи в платье Dior в Венеции - ФОТО

54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи по традиции приехала на Венецианский кинофестиваль. Звезда прилетела, чтобы представить на 76-м кинофоруме новую версию скандальной драмы Гаспара Ноэ "Необратимость", в которой сыграла главную роль вместе с бывшим супругом Венсаном Касселем.

Как сообщает Lady.Day.Az, первоначальная версия фильма 2003 года вызвала немало споров кинокритиков из-за слишком жестокой сцены. В картине героиню избивают и насилуют. Сцена насилия длится десять минут и снята без склеек. Зрители выбегали из кинотеатров, не в силах выдержать этот эпизод. Сейчас в Венеции актриса представит обновленную версию картины. Останутся ли в ней сцены насилия, неизвестно. Кстати, оба главных героя должны быть на премьере, но Кассель пока в Венеции замечен не был.

А пока его нет, Беллуччи проводит время, встречаясь с коллегами по цеху. Вчера актрису заметили фотографы, когда та покидала свой отель и садилась на водное такси (это катера, которые курсируют между венецианскими островками). Актриса выбрала образ в своем любимом и всегда актуальном черном цвете - длинное платье Dior с плиссировкой спереди, длинными рукавами и глубоким треугольным декольте. Платье дополнили туфли Christian Louboutin на платформе, плетеный черный ремень Dior и крупные солнцезащитные очки.

Н. Гасымова

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