Лучшие образы с церемонии открытия Венецианского кинофестиваля - ФОТО

На днях в Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль. Церемония открытия по традиции прошла в кинотеатре Palazzo del Cinema на острове Лидо.

Как сообщает Lady.Day.Az, среди звездных гостей торжества были замечены Катрин Денев, Барбара Палвин, Эльза Хоск, Кэндис Свейнпол, София Ричи, Китти Спенсер и друге знаменитости.

В этом году фильмом открытия фестиваля стала драма японского режиссера Хирокадзу Корээды "Правда". Главные роли в картине исполнили Катрин Денев и Жюльет Бинош. В числе других фильмов-участников кинофестиваля - "Брачная история" Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли, "К звездам" Джеймса Грея с Брэдом Питтом, "Прачечная" Стивена Содерберга, где сыграли Мерил Стрип, Гари Олдман, Джеффри Райт, Шэрон Стоун и Антонио Бандерас, а также фильм "В ожидании варваров" Сиро Герры с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном в главных ролях.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook