Какие колготки носить в новом сезоне? - ФОТО

Этой осенью чем ярче и затейливее узор на колготках, тем лучше. Почти на каждом втором осенне-зимнем показе можно было заметить разноцветные варианты с принтами, стразами, вышивками. Монохромные тоже не стали исключением, но обязательно цвета "вырвиглаз", такие как на шоу Burberry, Dries Van Noten и Rodarte. Высший пилотаж - подобрать обувь в тон. Versace и Gucci "реинкарнировали" ажурные кружева, Kate Spade - люрекс, а Fendi продолжают эксплуатировать логотип.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, самый скромный способ приобщиться к тренду - черные колготки, деликатно обсыпанные стразами, как у Paco Rabanne, - идеальная пара для маленького черного платья.

Н. Гасымова

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