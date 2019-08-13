13 августа 2019

отправить статью
Какие колготки носить в новом сезоне? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:58

  • 74
Какие колготки носить в новом сезоне? - ФОТО
10 вещей, которые мешают вам разбогатеть

Карьера

10:44

  • 119
10 вещей, которые мешают вам разбогатеть
Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид и другие в новой кампании Calvin Klein <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:24

  • 103
Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид и другие в новой кампании Calvin Klein - ФОТО

13 августа 2019 10:24

Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид и другие в новой кампании Calvin Klein - ФОТО

Представление о сексуальности как о фигуре, соответствующей параметрам 90-60-90, осталось далеко в прошлом, и новая кампания #MyCalvins INR - лучшее тому подтверждение.

Как сообщает Lady.Day.Az, в ее съемках приняли участие Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид, Бет Дитто и другие, на своем примере доказавшие, что сексуальность - это состояние души. Кроме них, в ролике появляются звезда нашумевшего сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди, футболист Оделл Бекхэм-младший, актриса Джелли Линь, модели Мэттью Нозка и Кара Тейлор, а также музыкант Лэй Чжан.

Герои танцуют, занимаются спортом, убираются и смотрят телевизор в моделях для него и для нее из линий Neon, 1981 Bold, а также коллекции Liquid Touch.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 103

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

9 августа 12:07

  • 957
10 модных образов на каждый день от Роузи Хантингтон-Уайтли - ФОТО

Мода

7 августа 10:30

  • 1 053
Главный тренд наступающей осени - Ботильоны со шнуровкой - ФОТО

Мода

29 июля 12:36

  • 2 809
Белла и Джиджи Хадид в самых модных купальниках сезона - ФОТО