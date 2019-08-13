Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид и другие в новой кампании Calvin Klein - ФОТО

Представление о сексуальности как о фигуре, соответствующей параметрам 90-60-90, осталось далеко в прошлом, и новая кампания #MyCalvins INR - лучшее тому подтверждение.

Как сообщает Lady.Day.Az, в ее съемках приняли участие Наоми Кэмпбелл, Белла Хадид, Бет Дитто и другие, на своем примере доказавшие, что сексуальность - это состояние души. Кроме них, в ролике появляются звезда нашумевшего сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди, футболист Оделл Бекхэм-младший, актриса Джелли Линь, модели Мэттью Нозка и Кара Тейлор, а также музыкант Лэй Чжан.

Герои танцуют, занимаются спортом, убираются и смотрят телевизор в моделях для него и для нее из линий Neon, 1981 Bold, а также коллекции Liquid Touch.

Н. Гасымова

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