Тренд сезона: грубые «мужские» цепи - ФОТО

Самые модные девушки - Instagram-блогеры и звезды стритстайла, носят массивные металлические цепи.

Как сообщает Lady.Day.Az, грубоватые украшения, отсылающие к рэп-эстетике, в последнее время особенно часто фигурируют на их снимках в сочетании с самыми разными вещами: от маек-"алкоголичек" до строгих рубашек, от нежных шелковых блузок до базовых рифленых водолазок. И, конечно, куда без "мужских" жакетов - самый трендовый предмет гардероба особенно гармонично смотрится в паре с увесистым маскулинным ожерельем.

Н. Гасымова

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