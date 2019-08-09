10 модных образов на каждый день от Роузи Хантингтон-Уайтли - ФОТО

Роузи Хантингтон-Уайтли с завидным постоянством ведет рубрику "образ на каждый день". Супермодель ежедневно делает селфи у себя в гардеробной, а после составляет обширную подборку получившихся кадров, тем самым помогая многочисленным подписчицам легче справляться с ежедневной дилеммой "что надеть": они просто получают уникальную возможность заимствовать все идеи и стилистические приемы у одной из главных звездных модниц.

Как сообщает Lady.Day.Az, на этот раз "карусель" фото получилась особенно обширной: сразу 10 образов на все случаи жизни. Наряды для деловых встреч, романтических ужинов, дружеских прогулок и грандиозных вечеринок.

Н. Гасымова

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