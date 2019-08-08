8 августа 2019

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8 августа 2019 10:49

Жемчужные украшения вновь популярны - ФОТО

Убранные в глубь сундуков серьги и ожерелья из жемчуга получили второй шанс в новом сезоне. Дизайнеры преобразили привычные идеальные формы до грубых и асимметричных. Теперь перламутр - это современно.

В стиле барокко

В точном переводе с португальского слово "барокко" означает "жемчужина неправильной формы". Барокко во всем стремится быть эксцентричным, как и жемчуг в новом сезоне.

Громоздкость и асимметрия, сочетание перламутра с металлом, а также роскошь и театральность - то, что характерно для современных украшений и для тех, кто не боится слова "чересчур".

Минимализм

Длинные серьги-цепочки с перламутровыми бусинами, каффы, усыпанные камнями, - жемчуг приобрел новое прочтение, оставаясь утонченным и женственным. Вдохнув новую жизнь и перевоплотившись в новые формы, он снова становится неотъемлемой деталью создания поэтичных образов.

Асимметрия

Контраст миниатюрной и крупной сережки, созданный дополнять короткие стрижки, так же гармонично подходит к распущенным локонам и романтичному образу.

Тренд на асимметрию оставляет необъятный простор воображению, потому он так любим дизайнерами в этом сезоне.

Эпатаж

Кольца и серьги совершенно невообразимого дизайна, похожие скорее на галлюцинацию, чем на украшение, определенно стали главным трендом.

Больше - лучше

Вместе со своей формой, переставшей быть идеально гладкой, жемчуг и сам перестал ассоциироваться с безупречными "Степфордскими женами", разрешая втягивать себя в разные авантюры.

Вечная классика сменила привычное обличие - стала смелее и крупнее. Бусины громадных размеров, массивные браслеты, кольца-кастеты и серьги, достающие до ключиц, - жемчуг возродился в тысяче новых обличий, окончательно не оставив к себе равнодушных.

Н. Гасымова

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