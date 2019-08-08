8 августа 2019

отправить статью
Жемчужные украшения вновь популярны <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:49

  • 104
Жемчужные украшения вновь популярны - ФОТО
Серена Уильямс придумала платье, которое подходит всем <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:22

  • 158
Серена Уильямс придумала платье, которое подходит всем - ФОТО
Умерла легендарная Алла Вербер <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

7 августа 11:22

  • 2 545
Умерла легендарная Алла Вербер - ФОТО

8 августа 2019 10:22

Серена Уильямс придумала платье, которое подходит всем - ФОТО

Модный бренд Серены Уильямс представил платье, которое подходит для всех типов фигуры. Модель Twist Front Dress выполнена в красном цвете и имеет драпировку спереди.

Как сообщает Lady.Day.Az, для выхода платья спортсменка сняла ролик, в котором девушки с разными типами фигур позируют в новой модели и рассказывают, как себя чувствуют в этом наряде.

"В мире нет людей, которые были бы похожи друг на друга. Все мы разные", - объясняет Серена свой подход к дизайну, который направлен на то, чтобы подарить уверенность в своей красоте клиенткам с любым телосложением.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в  Facebook   


Просмотров: 158

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

7 августа 10:30

  • 581
Главный тренд наступающей осени - Ботильоны со шнуровкой - ФОТО

Мода

29 июля 12:36

  • 2 579
Белла и Джиджи Хадид в самых модных купальниках сезона - ФОТО

Мода

29 июля 11:52

  • 2 204
Самые соблазнительные образы финального концерта "Жары" - ФОТО