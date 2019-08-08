Серена Уильямс придумала платье, которое подходит всем - ФОТО

Модный бренд Серены Уильямс представил платье, которое подходит для всех типов фигуры. Модель Twist Front Dress выполнена в красном цвете и имеет драпировку спереди.

Как сообщает Lady.Day.Az, для выхода платья спортсменка сняла ролик, в котором девушки с разными типами фигур позируют в новой модели и рассказывают, как себя чувствуют в этом наряде.

"В мире нет людей, которые были бы похожи друг на друга. Все мы разные", - объясняет Серена свой подход к дизайну, который направлен на то, чтобы подарить уверенность в своей красоте клиенткам с любым телосложением.

Н. Гасымова

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