Какая обувь в этом сезоне стала самой популярной? - ФОТО

Популярная поисковая система одежды Lyst.com.ru опубликовала новый отчет, в котором представлены самые популярные модные бренды и товары. Так, в рамках исследования выяснилось, что сандалии Topshop Strippy стали шестой самой популярной позицией среди женщин. Спрос на эту модель вырос за последний квартал на 352%, это самая популярная обувь сезона. А наиболее частым запросом о сандалиях стали "сандалии с ремешками".

Н. Гасымова

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