6 главных осенних трендов - ФОТО

В последний месяц лета многие фешиониста уже готовят свой гардероб к осени. Чтобы быть самой модной, важно знать тренды предстоящего сезона.

Итак, вот 6 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе, когда похолодает:

Галстук-шарф

Бантов в коллекциях осень-зима вообще немало, но галстук-шарф - это отдельный микротренд. Пускай где-то в глубине своего шелкового сердца он прячет родство с распущенными бабочками загулявших до утра денди, но на нынешнем этапе развития выглядит как никогда женственно. Причем и в повседневно-романтичной версии Марии-Грации Кьюри из Dior, и в агрессивной ультрафуксии Dolce & Gabbana, и в эротических фантазиях Энтони Ваккарелло из Saint Laurent, и в изящном обращении Алессандро Микеле из Gucci.

Высокие перчатки

Высокие перчатки мы будем носить в любой непонятной ситуации и независимо от погодных условий. С минималистскими платьями с открытой спиной, как у Emilia Wickstead, с летящими перьями и бантами, как у Erdem, или с объемными современными жакетами, как у Acne Studios.

Дутые предметы гардероба

Необходимость соответствовать все более жестким требованиям повестки дня явно утомила дизайнеров, и теперь они хотят домашнего тепла. Иначе чем объяснить обилие на подиумах стеганых одеял, которые пытаются притвориться пуховиками и накидками, сумок, похожих на подушки, и туфель на каблуках, выглядящих настолько уютно, что называть их оружием соблазна просто смешно. Что уж там, в ход идут даже объемные и невесомые украшения из дутого золота - лучший финальный штрих к образу женщины, которая твердо знает, что своим комфортом жертвовать надо в последнюю очередь.

Бейсбольные кепки

Из лакированной кожи и с заклепками, украшенные мехом и стразами, они отлично соединяются и с металлизированными пуховиками, и с военизированными тотал-луками, и с романтично-ностальгическими платьями любимых цветов поколения Z.

Ботильоны

Ботильоны до щиколотки или чуть-чуть выше в очередной раз выступают в роли универсальных солдат. Летом мы носили их с легкими цветочными платьями, а осенью заправляем в них узкие брюки по заветам Николя Жескьера из Louis Vuitton или соединяем со строгими миди, как советует Миучча Прада. Варианты в этом сезоне в основном предлагаются брутальные - с массивными подошвами и тяжелыми фигурными каблуками.

Цепи

Если вы все еще не обзавелись массивным колье в духе 1990-х, которое можно носить и с белой футболкой, и с платьем-футляром, и с кожаными брюками, то теперь время точно наступило. Справедливости ради скажем: некоторая свобода выбора у нас все же осталась - так много вариантов использования орудия угнетения придумали дизайнеры. Тут и пастельные платья-туники Tom Ford, держащиеся на тяжелых тройных "бретельках", и сумки с гирляндами, и даже платья Victoria Beckham, где вместо реальных цепей - принты со звеньями.

Н. Гасымова

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