Самые соблазнительные образы финального концерта "Жары" - ФОТО

Вчера в Баку завершился фестиваль "Жара-2019", собравший на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов.

Грандиозный концерт финального дня фестиваля, хедлайнерами которого стали Тимати и Светлана Лобода, был посвящен музыкальному поколению Z, которому удалось завоевать свою аудиторию, продвигая музыку через социальные сети, минуя телевизионные и радиоэфиры. Им удалось зажечь на сцене и заставить танцевать всех зрителей. Конечно же, особого внимания были удостоены женские образы, которые отличались невероятной дерзостью и соблазнительностью.

Lady.Day.Az представляет самые сексуальные образы прекрасных артисток шоу-бизнеса:

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook