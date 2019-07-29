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Самые соблазнительные образы финального концерта &quot;Жары&quot; <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Самые соблазнительные образы финального концерта "Жары" - ФОТО

29 июля 2019 11:52

Самые соблазнительные образы финального концерта "Жары" - ФОТО

Вчера в Баку завершился фестиваль "Жара-2019", собравший на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов.

Грандиозный концерт финального дня фестиваля, хедлайнерами которого стали Тимати и Светлана Лобода, был посвящен музыкальному поколению Z, которому удалось завоевать свою аудиторию, продвигая музыку через социальные сети, минуя телевизионные и радиоэфиры. Им удалось зажечь на сцене и заставить танцевать всех зрителей. Конечно же, особого внимания были удостоены женские образы, которые отличались невероятной дерзостью и соблазнительностью.

Lady.Day.Az представляет самые сексуальные образы прекрасных артисток шоу-бизнеса:

Н. Гасымова

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