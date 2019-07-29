29 июля 2019

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Топ-5 образов звезд на красной дорожке четвертого дня &quot;Жары&quot; <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Топ-5 образов звезд на красной дорожке четвертого дня "Жары" - ФОТО
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Топ-5 образов звезд на красной дорожке четвертого дня "Жары" - ФОТО

Вчера в Баку прошел четвертый день фестиваля "Жара-2019", собравшего на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов. По традиции, прежде чем выйти на сцену, звезды блеснули на красной дорожке фестиваля.

Lady.Day.Az представляет топ-5 образов звезд на красной дорожке четвертого дня фестиваля:

AISEL

Самра Рагимли

Ольга Серябкина (Molly)

Ирина Нельсон

Элина Чага

Н. Гасымова

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