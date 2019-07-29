Топ-5 образов звезд на красной дорожке четвертого дня "Жары" - ФОТО

Вчера в Баку прошел четвертый день фестиваля "Жара-2019", собравшего на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов. По традиции, прежде чем выйти на сцену, звезды блеснули на красной дорожке фестиваля.
Lady.Day.Az представляет топ-5 образов звезд на красной дорожке четвертого дня фестиваля:
AISEL
Самра Рагимли
Ольга Серябкина (Molly)
Ирина Нельсон
Элина Чага
Н. Гасымова
Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook