Топ-5 образов звезд на красной дорожке четвертого дня "Жары" - ФОТО

Вчера в Баку прошел четвертый день фестиваля "Жара-2019", собравшего на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов. По традиции, прежде чем выйти на сцену, звезды блеснули на красной дорожке фестиваля.

Lady.Day.Az представляет топ-5 образов звезд на красной дорожке четвертого дня фестиваля:

AISEL

Самра Рагимли

Ольга Серябкина (Molly)

Ирина Нельсон

Элина Чага

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook