28 июля 2019

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Интернет взорвали новые фото дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

12:03

  • 114
Интернет взорвали новые фото дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя - ФОТО
ТОП-5 образов звезд на красной дорожке третьего дня &quot;Жары&quot; <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:38

  • 709
ТОП-5 образов звезд на красной дорожке третьего дня "Жары" - ФОТО
Топ-5 образов звезд на красной дорожке второго дня &quot;Жары&quot; <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Топ-5 образов звезд на красной дорожке второго дня "Жары" - ФОТО

28 июля 2019 11:38

ТОП-5 образов звезд на красной дорожке третьего дня "Жары" - ФОТО

Вчера в Баку прошел третий день фестиваля "Жара-2019", собравшего на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов. По традиции, прежде чем выйти на сцену, звезды блеснули на красной дорожке фестиваля.

Lady.Day.Az представляет топ-5 образов звезд на красной дорожке третьего дня фестиваля:

Диляра Кязимова

Юлия Ковальчук

Элина Чага и Рита Дакота

Мария Вебер

Н. Гасымова

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