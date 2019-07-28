ТОП-5 образов звезд на красной дорожке третьего дня "Жары" - ФОТО

Вчера в Баку прошел третий день фестиваля "Жара-2019", собравшего на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов. По традиции, прежде чем выйти на сцену, звезды блеснули на красной дорожке фестиваля.
Lady.Day.Az представляет топ-5 образов звезд на красной дорожке третьего дня фестиваля:
Диляра Кязимова
Юлия Ковальчук
Элина Чага и Рита Дакота
Мария Вебер
Н. Гасымова
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