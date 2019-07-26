Глюкоза покоряет Баку в облегающем комбинезоне - ФОТО

Вчера в Баку стартовал фестиваль "Жара-2019", собравший на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов.

Как сообщает Lady.Day.Az, фестиваль жарким делает не только бакинское летнее солнце, но и откровенные наряды звезд шоу-бизнеса.

Например, полностью обтягивающий красный комбинезон Глюкозы, не скрывающий ее стройности, не оставил ее фанатов равнодушными.

Кадром из закулисья фестиваля певица поделилась на своей странице в Instagram.

Н. Гасымова

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