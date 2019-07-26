Топ-10 образов звезд на красной дорожке первого дня «Жары-2019» - ФОТО

Вчера в Баку стартовал фестиваль "Жара-2019", собравший на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов. Прежде чем выйти на сцену, звезды блеснули на красной дорожке фестиваля.

Lady.Day.Az, по традиции, представляет топ-10 образов звезд на красной дорожке первого дня Фестиваля:

Ани Лорак

Глюкоза

Вера Брежнева

Альбина Джанабаева

Элина Чага

Настя Каменских

Кристина Орбакайте

Миша Романова

Zivert

Ольга Бузова

Н. Гасымова

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