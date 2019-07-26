Топ-10 образов звезд на красной дорожке первого дня «Жары-2019» - ФОТО

Вчера в Баку стартовал фестиваль "Жара-2019", собравший на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов. Прежде чем выйти на сцену, звезды блеснули на красной дорожке фестиваля.
Lady.Day.Az, по традиции, представляет топ-10 образов звезд на красной дорожке первого дня Фестиваля:
Ани Лорак
Глюкоза
Вера Брежнева
Альбина Джанабаева
Элина Чага
Настя Каменских
Кристина Орбакайте
Миша Романова
Zivert
Ольга Бузова
Н. Гасымова
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