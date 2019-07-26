26 июля 2019

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Глюкоза покоряет Баку в облегающем комбинезоне <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:31

  • 75
Глюкоза покоряет Баку в облегающем комбинезоне - ФОТО
Топ-10 образов звезд на красной дорожке первого дня «Жары-2019» <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:48

  • 673
Топ-10 образов звезд на красной дорожке первого дня «Жары-2019» - ФОТО
Настя Каменских блеснула трендовым луком в Баку <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

25 июля 16:41

  • 1 054
Настя Каменских блеснула трендовым луком в Баку - ФОТО

26 июля 2019 10:48

Топ-10 образов звезд на красной дорожке первого дня «Жары-2019» - ФОТО

Вчера в Баку стартовал фестиваль "Жара-2019", собравший на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов. Прежде чем выйти на сцену, звезды блеснули на красной дорожке фестиваля. 

Lady.Day.Az, по традиции, представляет топ-10 образов звезд на красной дорожке первого дня Фестиваля:

Ани Лорак

Глюкоза

Вера Брежнева

Альбина Джанабаева

Элина Чага

Настя Каменских

Кристина Орбакайте

Миша Романова

Zivert

Ольга Бузова

Н. Гасымова

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