Настя Каменских блеснула трендовым луком в Баку - ФОТО

Настя Каменских уже прибыла в Баку, где с 25 по 28 июля пройдет Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА".

Как сообщает Lady.Day.Az, именно сегодня вечером, 25 июля, на сцене фестиваля выступит Каменских. Боле того, сегодня также состоится выступление группы Потапа "MOZGI" и коллектива "Время и Стекло".

Тем временем Настя активно готовится к своему выступлению. Певица посетила утром концертную площадку, чтобы проверить звук. Также Каменских не забыла показать поклонникам и свой образ дня!

Каменских на своей странице в Instagram опубликовала фото и видео, демонстрируя свой стильный образ. Украинская исполнительница позировала в трендовом комбинезоне с анималистичным принтом.

Более того, свой образ Настя сопроводила еще двумя трендовыми вещами. Правда, прошлых сезонов. К примеру, поясная сумка, а также массивные белые кроссовки. Но эти вещи так полюбились модным блогерам, что перешли и в этот сезон.

Образ Насти довершают зеркальные солнцезащитные очки и наручные часы. Так что Каменских на пике стиля.

Н. Гасымова

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